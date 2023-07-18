Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,3490'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 26,9290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,3 artışla 30,3130'dan, sterlin/TL de yüzde 2,2 değer kazancıyla 35,2370'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalarak 99,7 ile son 15 ayın en düşük seviyesinde bulunmaya devam ederken, yükseliş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'de seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle dolara olan talebin azaldığını ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.