Diyarbakır'da trafo patlamasında 2 teknisyen yaralandı
Diyarbakır'da 2 elektrik teknisyeni bakım ve onarım yaptıkları trafoda meydana gelen patlama sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 13:05, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 13:07
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ personeli tarafından trafodaki aydınlatma panosunda çalışma yapıldığı sırada ark patlaması yaşandı.
Patlamada, teknisyen M.Z. ve N.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.