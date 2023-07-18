Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 14:02, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 14:03
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
E.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.