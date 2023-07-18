Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Patlama için adli soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi'nin, Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.