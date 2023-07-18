Belediye Başkanı şehit kardeşi öğretmeni törenden kovdu

Samsun'un Terme ilçesinde Edebiyat öğretmenliği yapan A.S 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliğinde Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okumak istemesinden dolayı Belediye Başkanı A.K tarafından törenden kovulduğunu ifade etti.

Samsun Terme Belediyesinin 15 Temmuz'da düzenlemiş olduğu şehitleri anma etkiliğine şiir okumak için davet edilen Edebiyat öğretmeni A.S, son dakika belediye başkanı A.K'ın talimatıyla şiir okumasının engellendiğini ifade etti.

15 Temmuz Şehitlerini anma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü R. K'nin daveti üzerine katıldığını ifade eden A. S, ' Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü sayın hocam R. K'nin ısrarıyla hasta olmama ragmen katıldım, programın sonlarına doğru yaklaşırken R.K hocam'a hocam program bitmek üzere ben Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okuyacak mıyım? Vakit kalmadı diye sorduğumda, program bitmek üzere zaten hocam sen bu şiiri okuma dememesi üzerine çok üzüldüm ve buraya beni siz davet ettiniz şiir okumam için hocam şimdi ne oldu da şiir okumamı istemiyorsunuz diye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile tarışmaya başladım. O sırada Terme Belediye Başkanı A. K araya girerek, ' Sakarya şiirinin bu etkinlikte okunmamasını ben istedim Ahmet hoca dedi. Ben de belediye başkanına bu şiir bu anlamlı günde okunmayacaksa ne zaman okunur diye belediye başkanına soru yönelttim, bunun üzerine belediye başkanı Kılıç, benim etkinlik alanından uzaklaştırmamı korumalarına emretti. Bunu üzerine ben etkinliğin yapıldığı alandan yaka paça dışarı atıldım. Ben bir şehit kardeşiyim bu muameleyi hak etmedim. 15 Temmuz şehitleri anma gününde bir şehit kardeşi öğretmenin bu şekilde hakarete uğraması beni ve ailemi şoka uğrattı' İfadelerini kullandı.

'Belediye başkanı benden özür dileyip, helallik istemeli'

Edebiyat Öğretmeni A.S yaşadığı bu talihsiz olaydan ötürü belediye başkanı A.K'den özür beklediğini ifade etti. Edebiyat Öğretmeni A.S, ' Ben bir şehit kardeşiyim, şehitleri anma etkiliğinde yaşadığım bu üzücü olay karşısında Belediye Başkanı A.K'nin başta Ak Parti olmak üzere, diğer siyasi partiler ve dernekler Belediye başkanı'nın bu kibirli tavrını kınamalıdır' açıklamasında bulundu.