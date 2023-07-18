MSB: MKE Kapsül Fabrikasındaki yangın söndürülmüştür

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin (MKE A.Ş) Kayaş/Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikasında 18 Temmuz 2023 tarihinde yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu dört isçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.