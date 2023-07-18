Şanlıurfa'daki orman yangınıyla ilgili bir zanlı tutuklandı

Ağaçlık alanı yakmaya çalışan zanlının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanlık alan içerisine gelerek, ağaçlık alanı yakmaya çalışan H.D. tespit edilmiş, savcılık nezdinde girişimler yapılmış olup, ilgili şahıs gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş, devamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Süreç tarafımızca titizlikle incelenip takibine devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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