Bakan Göktaş: Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, yeni dönemdeki çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında göreve başladıktan sonra il ziyaretleri yaptığını, bu kapsamda canla başla çalışan bakanlık personeliyle buluşmayı ve istişare etmeyi önemsediğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizler bakanlığımızın yereldeki yöneticilerisiniz. Çok önemli bir konumdasınız. Bakanlığımızın, dolayısıyla devletimizin halkımızla hizmet yoluyla iletişimini sağlayan adeta hayati bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu hayati görevin ne kadar önemli olduğunu deprem döneminde daha da fark ettik. Sadece bu deprem döneminde değil, afet döneminde de sel felaketlerinde de fark ettik. Bizler devletimizin veren eli, milletimizin sımsıkı sarılan anneleri, babaları, yaraları saran kardeşleri olduk."

Milletin kendi gücünü devletinde, devletinin gücünü ve değerini ise kamu çalışanının aynasında gördüğünü belirten Göktaş, "Şunu unutmamalıyız, Türkiye Yüzyılı gücünü milletten alan devlet anlayışıyla kültürümüzün inşasında ve aktarımında birey, aile ve topluma yönelik sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında tüm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz yeni bir yüzyıl olacak." ifadelerini kullandı.

- "Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız"

Bakanlık olarak çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda sosyal desteklerin yeniden tanımladığını bildiren Göktaş, ailenin toplumun merkezi olduğunu, bakanlığın, şehirlerde ve kamu kurumlarının merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

Özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konularında kolluk kuvvetleri, jandarma, hakim ve savcılarla etkin işbirliğinin sağlanmasının koruyucu ve önleyici bir gücü olacağına inandığını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Aileyi merkeze alan bir vizyonu bu ülkede tanımlayacağız. Tüm dezavantajlı grupların daha da güçlenmesi bizim elimizde. Bütün bunları birlikte yapacağız. Daha çok çalışacağız, daha titiz, daha ilgili, daha şefkatli olacağız. Bakanlığımızın hizmet ve ilgi alanı çok geniş. Çünkü biz Aile Bakanlığıyız. Aile her şeyden önce gelir, aile her şey demektir. Türkiye'nin bütün gücünün, güzelliğinin yansıdığı aynaların parlaklığında özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, dolayısıyla sizlerin çok büyük payı var."

İl müdürleri daha sonra yürüttükleri çalışmalara ilişkin Bakan Göktaş'a bilgi verdi.