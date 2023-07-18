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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasında, 10 sanıktan 4'üne 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez yirmişer yıl, iki sanığa 4 yıl altışar ay hapis cezası verildi, 4 sanık beraat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 17:22, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 18:13
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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ferhat Tekiner hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Barış Kaya, Mehmet Ayaz ve M.O. ile tutuksuz yargılanan M.Y, M.Ö, S.A. ve Ü.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Ekrem Uğur ve H.E. duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısının geçen celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yinelediği duruşmada sanık avukatları savunmalarını yaptı.

Sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti, Ferhat Tekiner, Barış Kaya, Mehmet Ayaz ve Ekrem Uğur'u "kasten öldürme" suçundan 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 54 kez yirmişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan M.Ö. "kayırma" suçundan, Ü.K'ye ise "örgüte yardım" suçundan 4 yıl altışar ay hapis cezası verildi, diğer sanıklar S.A, M.E, M.O. ve M.Y. beraat etti.

Ferhat Tekiner'e ayrıca "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "tehlikeli madde bulundurma", 3 ayrı "araç hırsızlığı" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 54 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan Mehmet Ayaz da ayrıca Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bu dosyayla birleştirilen "terör örgütüne üye olama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ekrem Uğur hakkında yakalama kararı da verdi.

- Saldırı

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'i çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10'u delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner, hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

"Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu, güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilmiş, Ferhat Tekiner ise MİT'in emniyetle işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ana dosyadan yargılanan sanıklardan bazıları hakkındaki kararı bozması nedeniyle 10 sanık yeniden yargılanıyordu.

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