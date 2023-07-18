Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değişti

Bakan Yusuf Tekin sosyal medya hesabından '2023 yılı "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu"nda görev sürelerinin hesabında esas alınan' tarihe ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Öğretmenler Odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha: 2023 yılı "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu"nda görev sürelerinin hesabında esas alınan "30 Eylül 2023" tarihini, "31 Aralık 2023" olarak değiştirdik.

Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle."