Ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu

Bu arada, Asar'ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.

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