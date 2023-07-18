2 kişinin öldüğü silahlı kavgada düğün fotoğrafçısı tutuklandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 23:05, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 23:07
Cinayet zanlısı M.Y. (19) ile babası B.Y. (53), ağabeyi E.Y. (22) ve kardeşi C.Y. (16) emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
M.Y. ile ağabeyi E.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Y. ile C.Y. adli kontrol şartlıyla salıverildi.
- Olay
Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında dün gece tartışma çıkmış, M.Y. ruhsatsız tabancayla ateş etmişti.
Kurşunların isabet ettiği Ömer T. (24) ve İdris E. (45) olay yerinde yaşamını yitirmiş, damat G.E. ile Y.E, A.E. ve C.E. yaralanmıştı.Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı