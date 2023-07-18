2 kişinin öldüğü silahlı kavgada düğün fotoğrafçısı tutuklandı

Cinayet zanlısı M.Y. (19) ile babası B.Y. (53), ağabeyi E.Y. (22) ve kardeşi C.Y. (16) emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

M.Y. ile ağabeyi E.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Y. ile C.Y. adli kontrol şartlıyla salıverildi.

- Olay

Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında dün gece tartışma çıkmış, M.Y. ruhsatsız tabancayla ateş etmişti.

Kurşunların isabet ettiği Ömer T. (24) ve İdris E. (45) olay yerinde yaşamını yitirmiş, damat G.E. ile Y.E, A.E. ve C.E. yaralanmıştı.