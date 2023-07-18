Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda, Sayın Genel Başkanımızın muhalefet liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında Meclisi olağanüstü çağırmaya karar verdik." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 23:09, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 23:10
Yazdır
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, TBMM'nin ülkenin gündemi, vatandaşın gündemi yakıcıyken Meclisin kapalı olmasını anlamsız bulduklarını belirtti. Torba kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nin arttırıldığını hatırlatan Özel, "Motorine ve benzine bir gecede ÖTV tutarına litre başına 5 lira zam yaptılar. LPG'ye ise litre başına fiyat artışı 4 lira oldu. Seçimden 14 Mayıs'tan bugüne kadar akaryakıta gelen zam yüzde 71 ile yüzde 73 arasında değişir oldu. Meclisin son gününde ek bütçeyi izledik. Ek bütçenin gerekçesi büyük bir deprem yaşadık, depremin yaralarını satmak için buna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Özel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda, Sayın Genel Başkanımızın muhalefet liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında Meclisi olağanüstü çağırmaya karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak benim imzam, üç grup Başkanvekilimizin, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve Grup Başkanvekillerinin, Sayın Mustafa Yeneroğlu ve Cemal Enginyurt'un imzalarını koydukları, bütün milletvekillerimizin imzalarının bulunduğu başvuruyu birazdan 25 Temmuz Salı günü Meclisin 15.00'te çağrılması istemiyle Meclis Başkanlığına ileteceğiz. Sayın Numan Kurtulmuş'u başvurudan önce kendisini bilgilendirdim. Kötü gidişat, yapılan yanlış işler, Meclis kapatıldıktan sonra vatandaşlın sırtına vurulan bu yükle ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber