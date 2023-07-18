4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, TBMM'nin ülkenin gündemi, vatandaşın gündemi yakıcıyken Meclisin kapalı olmasını anlamsız bulduklarını belirtti. Torba kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nin arttırıldığını hatırlatan Özel, "Motorine ve benzine bir gecede ÖTV tutarına litre başına 5 lira zam yaptılar. LPG'ye ise litre başına fiyat artışı 4 lira oldu. Seçimden 14 Mayıs'tan bugüne kadar akaryakıta gelen zam yüzde 71 ile yüzde 73 arasında değişir oldu. Meclisin son gününde ek bütçeyi izledik. Ek bütçenin gerekçesi büyük bir deprem yaşadık, depremin yaralarını satmak için buna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Özel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda, Sayın Genel Başkanımızın muhalefet liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında Meclisi olağanüstü çağırmaya karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak benim imzam, üç grup Başkanvekilimizin, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve Grup Başkanvekillerinin, Sayın Mustafa Yeneroğlu ve Cemal Enginyurt'un imzalarını koydukları, bütün milletvekillerimizin imzalarının bulunduğu başvuruyu birazdan 25 Temmuz Salı günü Meclisin 15.00'te çağrılması istemiyle Meclis Başkanlığına ileteceğiz. Sayın Numan Kurtulmuş'u başvurudan önce kendisini bilgilendirdim. Kötü gidişat, yapılan yanlış işler, Meclis kapatıldıktan sonra vatandaşlın sırtına vurulan bu yükle ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız."