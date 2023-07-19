Sakarya'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 07:33, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 07:34
Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi TOKİ mevkisinde A.Ç. idaresindeki 54 PN 861 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tatil için Karasu'ya geldiği öğrenilen E.K'nın ailesi, hastanede sinir krizi geçirdi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.