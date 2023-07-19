Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası

Öte yandan LGBT paçavrasını açarak sapkınlığın propagandasını yapan öğrencinin gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildiği de görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ise Uşak Üniversitesi harekete geçti. Üniversite yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öğrencinin sapkınlık propagandası yaptığı sırada yaşanan bir olay ise gelen tepkileri artırdı.

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