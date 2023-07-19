AK Parti'nin gözü CHP'nin kalelerinde

AK Parti, gözünü CHP'nin kaleleri olan İzmir ve Ankara'nın Çankaya ilçesi gibi yerlere dikti. Parti yönetimi, yerel seçimler için CHP seçmenin yoğunlukta olduğu il ve ilçeler için özel strateji yürütecek.

AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik strateji toplantılarında yıllardır 'CHP'nin kaleleri' olarak görülen yerler masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları buralarda yıllardır seçmene 'çantada keklik' muamelesi yapıldığını belirterek "Her seçimde bir mecburiyet siyaseti ortaya çıkıyor. Seçmeni bu mecburiyet siyasetinden çıkarıp, yeni bir bakış açısına kavuşturabilir miyiz? Buna yönelik yeni politikalar geliştireceğiz. 'Bize üç yıl verin, bizi de deneyin' diyeceğiz ve bunun karşılık görmesi için özel planlamalar yapacağız" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU-