Ekonomistler yorumladı: Yüksek faiz beklemeyin

Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın ikinci kez bir araya gelecek. PKK, Başkan Erkan öncülüğündeki ilk toplantısında 27 ay aranın ardından ilk kez politika faizini yükseltmişti.

Ekonomistler, politika faizindeki artışın kademeli olarak devam edeceğini öngörüyor. Prof. Dr. Murat Ferman, yarınki toplantıda faizin yüzde 20'yi aşmasını beklemediğini belirtirken, Prof. Dr. Sinan Alçın ise yarınki toplantıda yüzde 1,5-2 puanlık artış yapılmasını beklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Murat Ferman, ilk toplantıda yapılan artış oranına ilişkin "Merkez Bankası uzun süre sonra çantasında yer alan faiz enstrümanını, tüm opsiyonlarıyla kullanıma tekrar açtı. Bu enstrümanı, bundan sonraki toplantılarda da yukarı yönlü kullanma beklentileri arttı. Uluslararası yabancı kurulların beklenti ve abartmalarına karşı, Merkez Bankası kendi ...

FERHAT EKİNCİ'NİN