AYM, emniyet personelini ilgilendiren disiplin cezasını iptal etti

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 4 nolu fıkrasında "5- Görev dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" fiiline 6 ay kısa süreli durdurma cezası verileceği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi daha önce benzer nitelikte olarak "görev içinde" amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak fiiline verilen disiplin cezası verilmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla kolluk personelinin, görev dışında da amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştiren sözlerine disiplin cezası verilmesini öngören kanun hükmü iptal edilmiştir.

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