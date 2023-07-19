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Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu

Akaryakıt ürünlerine gelen ÖTV zammıyla beraber benzin ve LPG arasındaki fiyat farkı katlandı. Araç sahipleri tasarruf yapabilmek için otogaz dönüşüm işletmelerine hücum etti. Maliyeti 10 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen bu sistemin bağlanması ise işletmeciler tarafından randevuya bağlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 09:31, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 10:15
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Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorinin litre fiyatlarında yaşanan değişiklik sonrası araç sahipleri çareyi LPG sistemi taktırmakta buldu. ÖTV zammının ardından mazot 32 TL, benzin ise 34 TL'yi geride bıraktı. LPG ise onların yarı fiyatının da altında kaldı.

Şu anda LPG'li bir araç kilometrede son zamlarla beraber 1 lira 20 kuruş yakıyor. Benzinli bir araç ise 3 lira 30 kuruşa kadar çıkabiliyor. Zamların ardından otomobil sanayi merkezlerinin içerisinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Talep fazla olunca otomobillere LPG takan işletmelerde randevu sistemine döndüler.

LPG sistemi taktırmanın maliyeti ne kadar?

Bir işletme sahibi benzin ve motorin fiyatlarındaki zamlardan sonra yaşanan durum hakkında "şu son zamlardan sonra bizde randevu sistemine döndük. Günde 8-10 araç geliyor eskiden 2-3 araç geliyordu. Ortalama 6 saat montaj süremiz var müşteri aracını sabah bırakıyor akşam alıyor" ifadelerini kullandı.

Benzinli bir araca LPG sistemi taktırmanın bedeli ise şu sıralar 10 ila 20 bin lira arasında değişiyor. Yani otogaz sisteminin masrafı ortalama 10 ila 20 bin kilometrede parasını amorti ediyor.

'ÇAREYİ ARACIMIZA LPG TAKTIRMAKTA BULDUK'

Aracına LPG sistemi taktırmaya gelenler de Show Haber'e yaptıkları açıklamalarında "12-13 lira otogaz şu anda. 35 lirayı geçti benzin ise. Çareyi burada bulduk ama iki gündür sıra bekliyoruz. Fiyat farkı var yarısı kadar 3'te 1 oranına falan geliyor ondan dolayı bizde aracımıza otogaz taktırmaya geldik bundan sonra böyle bineceğiz" ifadelerini kullandı.

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