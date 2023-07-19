Malatya'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dolandırıcılık suçundan aranan ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunan A.D'yi operasyonla yakaladı.

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