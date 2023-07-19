Malatya'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Malatya'da hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 09:40, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 09:41
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dolandırıcılık suçundan aranan ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunan A.D'yi operasyonla yakaladı.
A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.