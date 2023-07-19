Eyüpsultan'da kedilere yakıcı maddeyle zarar veren şüpheli yakalandı

Sosyal medyada dün yayınlanan "Eyüpsultan Camisi'nin etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı bir madde ile yakılıyor" şeklindeki görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Pierre Loti Mezarlığı bölgesinde inceleme yapıldı.

Mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kedi bulan ekipler, güvenlik kamerası olmayan bölgede yaptıkları çalışmada, kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başka şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.