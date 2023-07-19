Yapılan ankete göre Akdeniz Bölgesi'nde en başarılı belediye başkanları

ALF Araştırma şirketinin paylaşımı şu şekilde:

Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" tespit etmek amacıyla, yaptığımız araştırma sonuçları bu kez Akdeniz Bölgesi'nden. 9-14 Temmuz 2023 tarihinde 6200 kişi ile yüzyüze yapılan araştırma sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin "EN Başarılı" 10 İlçe Belediye Başkanı.