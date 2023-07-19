Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 26,9237'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 30,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,1 değer kaybıyla 34,8780'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, dün 1,1277 ile 25 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1230'da bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.