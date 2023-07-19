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Şişli'de 650 Bin TL'ye kiralık daire!

Ev fiyatlarındaki fahiş artışla birlikte kiralarda inanılmaz boyutlara ulaştı. Özellikle büyükşehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlar, buldukları evlerin fiyatları karşısında da şaşkına dönüyor. Öyle ki İstanbul'da bulunan bir daire için 650 Bin TL aylık kira isteniyor. İnternet sitelerinde 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi rakamlarla benzer kiralık ev ilanları da yer alıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 11:23, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 11:25
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Şişli'de 650 Bin TL'ye kiralık daire!

Kiralardaki artış bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Derme çatma bodrum katlarında bile kira ücretleri 15 bin TL'ye kadar çıkarken; lüks dairelerin kiraları da uçtu.

Şişli'de bulunan 7 odalı bir daire için aylık 650 Bin TL kira isteniyor. İnternette yer alan ilanı görenler ilk başta gözlerine inanamasa da başka sitelerde de benzer ilanlarla karşılaştı. 4+1 daire için 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi aylık kiralar isteniyor.

Sebebi ne?

TV 100'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, ilan sitelerinde yer alan dairelerin yüksek kira fiyatlarını serbest piyasaya bağlıyor. Üst limiti olmayan gayrimenkullerde ev sahiplerinin istediği rakamları yazdığını ve aracı firmaların da istediği rakamları ev değeri olarak sunduğunu belirten Kırmızıtaş, alıcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"Alıcılar bilinçli hareket ederse fiyatlar aşağı inecektir"

Kırmızıtaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "6+1 bir daireden bahsediyoruz, Boğaz manzaralı ama ev bile değil daireden bahsediyoruz. Yani bulunduğu katta da tek değil. Aylık kirası 650 bin TL. İnternet sayfaları, mevcutta bir kontrol olmadığı için 390 Bin TL'lik daireyi ertesi gün 550 Bin TL'ye de sunabilir. Her evin bir değeri var, alıcılar bilinçli hareket ederse o fiyatlar otomatik olarak aşağı inecektir."

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