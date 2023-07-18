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Göz kırma kusurları nelerdir ve belirtileri nasıl anlaşılır?

Göz kırma kusurları nelerdir ve belirtileri nasıl anlaşılır?

Kaynak : MN Medya
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Göz kırma kusurları nelerdir ve belirtileri nasıl anlaşılır?

Eğer gözlerinizin büyülü dünyasını net bir şekilde göremiyorsanız, göz kırma kusurları sizinle olabilir. Göz kırma kusurları, gözlerimizin ışığı doğru bir şekilde kıramadığında oluşan görme problemleridir ve genellikle gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilebilirler. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi en yaygın kırma kusurları, çeşitli nedenlerle yaşamımızın her anını etkileyebilir. Bu yazıda, bu rahatsızlıkların ne olduğunu, nasıl tanılandığını ve tedavi seçeneklerinin neler olduğunu ele alacağız.

Göz kırma kusurlarının anlaşılması, göz sağlığınızı korumak ve görme kapasitenizi en üst düzeyde tutmak için önemlidir. Bu sorunlar erken teşhis edildiğinde, görme kapasitesi genellikle korunabilir ve bazen tamamen geri kazanılabilir. Ancak, göz kırma kusurlarını anlamadan önce, gözünüzün nasıl çalıştığını ve ışığın retinaya nasıl ulaştığını anlamanız gerekiyor.

Astigmat Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Astigmat, gözün yüzeyindeki eşitsizlikler nedeniyle oluşan ve düzensiz bir kırılma ile görme bozukluklarına yol açan bir göz kırma kusurudur. Genellikle doğuştan gelen ve genetik yatkınlığı olan astigmat, zamanla ilerleyebilir ve çoğunlukla miyop ya da hipermetropla birlikte görülür.

Astigmat belirtileri arasında bulanık veya çarpık görme, ışığın etrafında haleler, göz yorgunluğu, baş ağrısı ve gözlerde ağrı yer alır. Ayrıca sürekli göz kırpma ve gözleri kısma ihtiyacı da astigmatın belirtilerinden biridir. Bu belirtiler genellikle göz doktoru tarafından yapılan bir göz muayenesi sırasında tespit edilir.

Miyop Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Miyop, daha yaygın olarak bilinen adıyla "uzağı görememe" durumu, bir göz kırma kusurudur. Miyop hastaları genellikle yakını net bir şekilde görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Miyopun en yaygın nedeni genellikle göz küresinin normalden daha uzun olmasıdır.

Miyop belirtileri arasında uzaktaki nesneleri bulanık görme, uzaktaki yazıları okurken zorlanma, uzak nesnelere odaklanırken göz yorgunluğu, baş ağrısı ve sürekli göz kırpma yer alır. Miyop, göz doktorları tarafından yapılan göz muayeneleri ile tespit edilebilir.

Hipermetrop Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Hipermetrop, genellikle "yakını görememe" durumu olarak bilinir ve bu göz kırma kusuru, nesneleri uzağı daha net, yakını daha bulanık görmeye neden olur. Hipermetropun en yaygın nedeni genellikle göz küresinin normalden daha kısa olmasıdır.

Hipermetrop belirtileri arasında yakındaki nesneleri bulanık görme, okurken veya yakın işler yaparken zorlanma, yakına odaklanırken göz yorgunluğu, baş ağrısı ve sürekli göz kırpma bulunur. Hipermetrop, göz muayeneleri ile tespit edilebilir ve genellikle gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilebilir.

Ne Yapmalıyız?

Astigmat, miyop ve hipermetrop gibi göz kırma kusurları, zamanında tespit edildiğinde ve uygun tedavi yöntemleri uygulandığında kontrol altına alınabilir. Bu yüzden düzenli göz kontrolleri ve göz sağlığınızı korumak önemlidir. Unutmayın, iyi bir görme, daha iyi bir yaşam kalitesi demektir.

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