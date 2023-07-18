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En Avantajlı Kasko Teklifi İçin: Generali

En Avantajlı Kasko Teklifi İçin: Generali

Kaynak : MN Medya
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En Avantajlı Kasko Teklifi İçin: Generali

Aracınızı çeşitli risklere karşı güvence altına almak istiyorsanız en doğru tercih kuşkusuz kasko sigortası yaptırmanızdır. Kasko ile her türlü kaza ya da beklenmedik durumlar karşısında bir teminat elde etmeniz mümkün olacaktır. Kasko sigortası yaptırmak istediğinizde öncelikle bir araştırma yapmanızı öneririz. Fiyatlar konusunda en avantajlı rakamları sunan, genellikle Generali Sigorta oluyor ve araştırmanızda bu sonuca siz de kolayca varabilirsiniz.

İnternetten Kasko İçin Fiyat Teklifi Alın!

Generali Sigorta'nın sağladığı avantajlar sadece en uygun fiyatla kasko sigortası yaptırmaktan ibaret değil. Aynı zamanda sigorta poliçenizin çok kısa bir süre içerisinde hazırlanması da mümkün olabiliyor. Sadece 1 dakika içerisinde size özel kasko sigortası fiyatını öğrenebilirsiniz. Fiyat teklifi almak için sigorta firmalarını tek tek ziyaret etmeniz gerekmiyor. İlk olarak hemen generali.com.tr adresini ziyaret edin. Ardından kasko sigortası sayfasına gelin ve ilgili alanlara sizden istenen bilgileri yazın. Bu bilgiler şu şekilde:

" T.C. kimlik numarası

" Cep telefonu

" Doğum tarihi

" Aracın plakası

Bu bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde yazdıktan sonra "Teklif Al" bölümüne tıklayın. Size özel fiyat teklifi 1 dakika içerisinde tarafınıza bildiriliyor. Eğer size iletilen fiyat bütçeniz için uygunsa sigorta poliçenizin de dakikalar içerisinde hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca 3 dakika içerisinde sizin için kasko sigortası poliçesi hazırlanıyor.

Ödemenizi Kredi Kartıyla ve Taksitle Yapın!

Generali Sigorta tarafından sunulan en önemli avantajlardan biri de kasko sigortası ödemenizi kredi kartınız ile yapabiliyor olmanızdır. Mutlaka nakit ile ödeme yapmanız gerekmiyor. Bununla birlikte ödemenizi 9 taksitle gerçekleştirme şansınız da bulunuyor. Bütçenizi zorlamadan kasko sigortasının sağladığı teminatlardan faydalanabilir ve rahatlıkla taksitle ödeme seçeneğini tercih edebilirsiniz. Ödemenizi online olarak yapabileceğinizi de ekleyelim.

Esnek teminat seçeneklerinin sunuluyor olması da gözden kaçırılmamalıdır. İhtiyaçlarınıza ya da beklentilerinize uygun olan ek teminat seçeneklerinden dilediğinizi tercih ederek sigorta poliçenize dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Hemen şimdi en güncel ve en uygun kasko sigortası fiyatını görmek için Generali internet sitesini ziyaret edin. Teminat seçeneklerini de mutlaka incelemenizi öneririz. Güncel fiyat teklifini alın ve poliçenizin sadece 3 dakika içerisinde hazırlanmasını sağlayın. Avantajlı kasko fırsatını sakın kaçırmayın!

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