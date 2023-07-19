Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 12:22, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 12:23
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesi yakınlarındaki yol kontrolünde bir aracı durdurdu.
Ekipler, kimlik kontrolü yaptığı Ü.Ç. hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.