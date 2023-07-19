Ticaret Bakanlığı Mersin, Bursa ve Balıkesir'de marketlerdeki fiyat ve etiketleri denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Mersin, Bursa ve Balıkesir'deki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bakanlığın yurt genelinde çeşitli illerde market denetimleri sürerken Mersin, Bursa ve Balıkesir'deki marketlerde yaptığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekipleri de izledi.

Türkiye çapında denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve bazı mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketicileri aldatıcı uygulamalarda bulunanların tespiti için denetimlere hız verdi.

Bakanlık, turizm ve ticarette hareketliliğin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşlardan gelen şikayetleri daha sıkı takip edebilmek için sahadaki personel sayısını da artırdı.

Denetimlerde ekipler, marketlerde sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgilere bakılan denetimlerde, meyve sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

- Fahiş fiyat ve stokçuluğa 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar para cezası veriliyor

Mersin Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü, AA muhabirine, kent genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerdeki tespit ve inceleme sonuçlarının tutanakla kayıt altına alındığını aktaran Güçlü, şöyle konuştu:

"Söz konusu tutanaklar ve belgeler müdürlüğümüz tarafından incelendikten sonra Bakanlığımız bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilmektedir. Kurul, gerekli inceleme ve değerlendirmelerinin ardından fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik idari yaptırım kararı almaktadır. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında 33 bin 127 liradan 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Fiyat etiketi denetimlerinde ise ürünün yer aldığı rafta etiketinin olup olmadığını, ürünün raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatının aynı olup olmadığını kontrol etmekteyiz. İlgili mevzuata göre aykırılığın tespiti durumunda her bir etiket başına 1371 lira idari para cezası uygulanmaktadır."

- "Piyasa denetimlerimiz Bursa genelinde devam ediyor"

Bursa Ticaret Müdürlüğü ekipleri de temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen tüm şikayetleri tek tek değerlendirerek denetimlerle bunları sonuçlandırdıklarını belirtti.

Denetimlerin marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm ürünlerde yapıldığını, özellikle fahiş fiyat artışı üzerine yoğunlaşıldığını aktaran Aslanlar, "Raflarda fiyat etiketlerine, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığına bakıyoruz. Bununla birlikte fiyatların fahiş olup olmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine, meyve ve sebze reyonlarında ise ürün künyelerinin bulunup bulunmadığına bakarak Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulama üzerinden ürünleri sorguluyoruz. Satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz." ifadesini kullandı.

İl genelinde yılın 6 ayındaki 550 işletmede 4 bin 400 ürünün denetlendiğini, toplamda 1 milyon 727 bin 204 lira para cezası verildiğini aktaran Aslanlar, "Piyasa denetimlerimiz Bursa genelinde devam etmekte olup, gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse ilçe belediyeler de denetimlerini kendi görev alanlarında yaparak, denetim sürecinde tanzim etmiş oldukları aykırılıklara ait tutanaklarını müdürlüğümüze göndermekte ve gereği yapılmaktadır." diye konuştu.

- "Etiketlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesini istiyoruz"

Balıkesir Ticaret Müdürlüğü ekipleri de marketlerde ürünlerde denetim yaparak etiket kontrollü yaptı.

İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan, AA muhabirine, her gün denetimlerde bulunduklarını söyledi.

Haksız fiyat artışı, etiket ve kasa ile raf fiyatı uyuşmazlığı gibi konulara yoğunlaştıklarını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Etiketlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesini istiyoruz. Raf ve kasa fiyatı uyuşmazlığı varsa tüketici lehine olan fiyat uygulanmak zorundadır. Raftaki fiyat ürün için geçerlidir. Tüketici ürününü uygun fiyat üzerinden almalıdır. Eğer bu olmazsa tüketici, hakem heyetlerine başvurup aradaki fiyat farkını alabiliyor. "

Pehlivan, ilçe belediyelerinin de kendilerine denetimlerde destek verdiğini sözlerine ekledi.