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Tarım ve Orman Bakanlığında 13 yıldır GYS yapılmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan Veteriner Hekim, Biyolog ve çeşitli unvanlarda çalışan personel 13 yıldır görevde yükselme sınavının yapılmasını bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 10:35, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 12:42
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Tarım ve Orman Bakanlığında 13 yıldır GYS yapılmıyor

Personel 2 yıldır unvan değişikliği sınavı yapılmasını bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan birçok personel görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını bekliyor...

Bakanlık bünyesinde çalışan görevde yükselme ve unvan değişikliğini sınavını bekleyen binlerce personel bakanlığın bu konuda bir adım atmasını bekliyor...

Tarım ve orman bakanlığında görevde yükselme sınavı en son 2010 yılında yapılmış olup görevde yükselme sınavı aradan geçen 13 yıl içerisinde yapılmadıgı,, yine 2021 yılında yapılan unvan değişikligi sınavının üzerinden 2 yıl geçmesine ve Temmuz ayına gelinmesine rağmen ilana çıkılmamıştır.

Daha önceki yapılan toplu görüşmelerde 2 yılda bir ünvan degişikligi sınavı 3 yılda bir görevde yükselme sınavı açılması fikri mutabakat altına alınmıştı.

Tarım ve Orman bakanlığı ile yetkili sendika arasında yapılan 2023 yılı nisan ayı kurum idari kurul karalarında 2023 yılı içerisinde ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı açılması için ilgili mutabakat saglanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında Devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz eden görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği şartlarını taşıyan yaklaşık olarak 1500 - 2000 personel bulunmaktadır.

Bakanlık bünyesinde çalışılan birimlerde verimliliği arttırmak ve kariyer planlamasının önünü açmak yaş haddinden emekli olacak personellerin yoğunlukta olması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı personeli 2023 yılında görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının bir an önce açılmasını talep ediyor...

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