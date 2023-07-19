Diyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandı
Diyarbakır'da adliye binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 12:53, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 12:54
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan Hayriye T. ile oğulları Fesih T. ve Mehmet T'ye, adliye binasından çıktıkları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda, anne ve 2 oğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.