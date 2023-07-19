Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan toplam 5 FETÖ zanlısı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 13:25, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 13:29
Sınır birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.G. ve M.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.