Umre fotoğrafıyla gündeme gelen Fulya Öztürk'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, Umre ziyareti yaptığını duyurdu.

"Milletin parasıyla/vergileriyle bedavaya Umre yaptın" tarzı ifadelere maruz kalan ve hedef gösterilen Öztürk, eleştirilere yanıt verdi.

Türker Akıncı'nın kendisini savunduğu bir Twitter gönderisinin altına konuyla alakalı düşüncelerini yazan Fulya Öztürk, "Gece 2.30'da gittim, yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim; kalktım, gittim. Kimseye zararım yok, kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben, benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem, onlar ancak tweet atar" ifadelerini kullandı.