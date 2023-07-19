Ümraniye'de alışveriş merkezinde güvenlik görevlisine bıçaklı saldıran zanlı yakalandı
Ümraniye'de, bir alışveriş merkezinde elindeki bıçakla çevresindekileri tehdit eden ve kendisine mani olmak isteyen güvenlik görevlisini elinden yaralayan şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 13:47, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 13:48
Edinilen bilgiye göre, Tepeüstü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde elinde bıçak olan Enes İ. bağırarak çevresindeki kişileri tehdit etmeye başladı.
Şüpheli, kendisini uyararak müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Coşkun D'ye saldırdı.
Coşkun D. bıçakla elinden yaralanırken Enes İ. diğer güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.
Polis ekiplerinin teslim aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.