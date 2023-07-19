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Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 14:31, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 14:40
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Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen 15. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, bakım servis müdürü Mümin Karasu, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli, TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme yeni hazırlanan ek bilirkişi raporunun okunmasıyla başladı.

Raporun çeşitli mühendislik disiplinlerinde teknik uzmanlığı olan bilirkişilerden oluşan 6 kişi tarafından hazırlandığı belirtildi.

Bilirkişi heyeti tarafından dosya içeriğine eklenen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu ek rapor kapsamında kazanın yorumlanması ve kusur durumlarının belirlenmesi ile ilgili heyetin değerlendirmesinde değişiklik olmadığı aktarıldı.

Sanıkların kazada görevlerini yerine getirip, getirmedikleri konularının heyetin uzmanlık alanına girmediği için mevcut sanıkların kusur durumları ile ilgili görüşe yer verilemediği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu bilirkişi heyetinin kazada, demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili gerekli önlemleri almayan ve meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında koordinasyonu sağlamayan TCDD Genel Müdürlüğü AR-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ve diğer müdürlüklerin, TCDD Genel Müdürlüğünün altyapı ve sanat yapıları yenilemeden sorumlu başkanlığının, TCDD Genel Müdürlüğünün Yol Geçit ve Kontrol Memurluğu istihdam etmekle sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu kanaatine vardığı aktarıldı.

Sanıklar, ek bilirkişi raporunun inceledikten sonra yazılı beyanda bulunacaklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, bazı katılan avukatlarının taleplerinin reddine, sanıkların ek bilirkişi raporunu inceleyerek savunma yapmalarına karar vererek duruşmayı 1 Eylül 2023'e ertelendi.

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu'da meydana gelen tren kazası kapsamında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Kasım 2022'de Karasu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar vermişti.

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