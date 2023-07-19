Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası

İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığı üyelerinin sloganlar attığı alanda basın açıklaması yapan Şube Başkanı Temel Yazıcı, iş yerlerinin 23 Mart'ta alınan bir karar ile ikiye bölündüğünü, bir kısım birimlerin ana merkez kampüste bırakıldığını, diğerlerinin ise Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine taşındığını söyledi.

Yazıcı, hastanenin iki yerleşkede hizmet vermesini desteklediklerini belirterek, "Bugün geldiğimiz durum itibariyle bu bölünme ve taşınma, idareciler ve yönetim erki tarafından iyi bir planlama yapılamadığı için beraberinde pek çok sorunu da bizlere yaşatmaya başlamıştır." dedi.

Cuma gününe kadar sürecek bu eylemlerle kamuoyunun gündeminin Cerrahpaşa olacağını öne süren Yazıcı, "Sağlık işçilerimizin geriye dönük alacakları ile ilgili yapılan 3 taksite bölünme uygulamasını asla kabul etmiyoruz. Tüm itirazlarımıza rağmen işçinin alın terini üçe bölerek taksitlendiren, hatta ilk taksiti ödeyen idarecilerimizi, çalışanlar olarak anlamakta güçlük çekiyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, amaçlarının sorunları çözmek olduğunu, olumsuzluklar karşısında işçilerin hakkını sonuna kadar savunmaktan asla geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi.