Bir ilde daha ulaşıma yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı
Bir ilde daha ulaşıma yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 ölümlü kazaya yol açan sürücü Yusuf İslam Koçak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak istediğini ve bu sırada arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan çarptığını söyledi. Koçak, ayrıca kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini öne sürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 15:53, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 16:14
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'de hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı ve 5 kişinin öldüğü kazanın sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan temas ettiğini söyledi.

Koçak, ifadesinde kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini de öne sürdü.

KAZA SONRASI SİTE GİRİŞİNDE BEKLEMİŞ

Öte yandan Yusuf İslam Koçak'ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi'ne girip, aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı.

Bu sırada sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip, plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntülerindekiyle aynı olduğunu görünce de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı.

Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş (64) yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 23 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer ile oğlu Ali Alperen Özer (18) ve minibüsteki Mustafa Kemal Karaca da kurtarılamadı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TÜM KUSUR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDE
Bu arada kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

Otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı.

Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber