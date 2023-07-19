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Sakarya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sakarya'da ormanlık alanlara girilmesi, olası yangınları önlemek amacıyla 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 15:57, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 15:58
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Sakarya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarında görülen artışların ardından ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliğiyle kasten, ihmal ya da kusurlu davranışlar sonucunda orman yangınlarının meydana gelebileceği belirtildi.

Ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde bu alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, alınan karar ve tedbirlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Her türlü ormanlık alanda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar ve piknik ile mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve ekoturizm amaçlı kullanımlar için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur."

- Yasaklara uymayanlara adli ve idari işlem yapılacak

Ormana bitişik alanlarda ve 4 kilometre mesafede 1 Kasım'a kadar 24 saat boyunca anız, bağ, bahçe, fındık altı temizliği ve benzeri kontrollü ateş yakılmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca il genelinde tüm alanlarda anız yakmak yasaklanmıştır. Yasaklamalara uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik birimleri ile orman muhafaza memurlarından oluşturulacak ekiplerin kontrolleri gerçekleştireceği bildirilen açıklamada, yangınla ilgili şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi gerektiği kaydedildi.

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