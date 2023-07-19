İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti'de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve gerekli kılan haller" başlıklı 76. maddesinin "kesin çıkarma" bendi kapsamında Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Partinin 3. Olağan Kurultay sürecinde, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve o dönem Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'ın aralarında bulunduğu bir grup, "partinin kurucu iradesinden uzaklaşıldığı" gerekçesiyle muhalif hareket başlatmıştı.