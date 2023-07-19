Üniversite öğrencisinin ineğiyle yaptığı özçekim sosyal medyanın gündeminde

Atlıdere Mahallesi'nde ailesinin çiftliğindeki hayvanlarla ilgilenen Şerife Yılmaz, "Meltem" ismini verdiği ineğine "selfie çekinelim" diye seslendi. Yılmaz'ın seslenişinin ardından koşarak gelen inek cep telefonu kamerasına poz verdi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrenci olan Yılmaz, kayda aldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce kez izlenen video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

Yılmaz, "Videonun bu kadar izleneceğini ve beğenileceğini düşünmüyordum. Bir günde milyonlar izledi. Bu kadar çok ilgi görmesine hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Her zaman bu şekilde fotoğraf çekinmeye çağırdığımda geliyor." dedi.