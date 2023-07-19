Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 18:16, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 18:21
Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor.
Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.