Antalya'da orman yangını çıktı

İki ilde ulaşıma zam yapıldı
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Meclis, olağanüstü toplanıyor
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda personel müdahale ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 18:16, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 18:21
Yazdır
Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber