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İYİ Parti'den yerel seçimlerde 'işbirliği' iddialarına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde hedeflerinin, kendi kadrolarıyla milletin karşısına çıkmak olduğunu belirterek, "Seçim işbirliği farklı bir tartışma, farklı bir boyut ve yeri geldiğinde, böyle bir gerekçe oluştuğunda yetkili kurullarımızca irdelenir, olup olmayacağına karar verilir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 18:45, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 18:52
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İYİ Parti'den yerel seçimlerde 'işbirliği' iddialarına yanıt

Zorlu, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

GİK'te, genel seçim sonuçlarına ilişkin muhasebenin sürdürüldüğünü, bu konudaki eksiklerin irdelenmesine devam edildiğini belirten Zorlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde izlenecek stratejiyle ilgili de değerlendirme yapıldığını söyledi.

Son yapılan vergi artışları ve zamlarla birlikte Türkiye'nin ağır ekonomik koşulların etkisi altında olduğunu savunan Zorlu, "Seçimlerden önce bol keseden vaatlerle vatandaştan oy isteyen siyasi iktidar, seçimlerden sonra adı konulmamış bir IMF programı uygulamaya başlamıştır. IMF'yi göndermekle övünen AKP iktidarı şimdi çok daha ağır karar ve politikaları uygulamaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın "Nasıl olsa millet yetki verdi" diyerek zam yapmayı bir ilke haline getirdiğini öne süren Zorlu, "Bu kez de 15 Temmuz gecesi akaryakıta ilişkin ÖTV'yi yükselterek adeta refahın, adaletin selasını okuttular. Bu düzenlemeyle bir gecede benzine, mazota 6 lira zam geldi. Akaryakıta gelen bu zamlar ülkemizde iğneden ipliğe her şeye zam geleceğinin bir göstergesi. Adına, 'güncelleme' dedikleri şey tam bir vurgun siyaseti." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kapsamında kutlanan Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceklerini belirten Zorlu, "Kıbrıs Türklüğünün geleceği açısından tanınma meselesinde kritik aşama, başlangıç evresinin sağlanması olacaktır. Bu sebeple Türkiye'nin, Türk Devletler Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler nezdinde girişimlerini yoğunlaştırması gerekmektedir. Bu çerçevede, Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıması, çok daha etkili ve hızlı netice elde edilmesini sağlayabilir." diye konuştu.

- "Tebrik ve nezaket ziyaretiydi"

Kürşat Zorlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine Zorlu, "Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı, Genel Başkanımızın kurultayımızda yeniden seçilmesi ile ilgili bir tebrik ve nezaket ziyaretiydi. Görüşmede ne yaklaşan yerel seçimler ne de iddialara ilişkin değerlendirme olmuştur. Sayın Davutoğlu da ziyaret etmişti. Bunun da içeriği bundan ibarettir." dedi.

Yerel seçimlere yönelik başka bir soru üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Şimdi biz, önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımızla yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde nasıl bir strateji izleyeceğimizi değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız, odak grup çalışmaları yapıyor. Yani milletvekillerimizden, teşkilat mensuplarımızdan, il başkanlarımızdan zaman zaman onların görüşlerine başvurmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bölgelere de gitmeye başlayacak Genel Başkanımız. Bizim için esas olan İYİ Parti'yi birinci parti yapmaktır. Hedefimiz, kendi kadrolarımızla, kuruluş felsefemizin bir gereği olarak milletimizin karşına çıkıp bu rekabette yer alabilmektir. Seçim işbirliği farklı bir tartışma, farklı bir boyut. Bu da yeri geldiğinde böyle bir gerekçe oluştuğunda yetkili kurullarımızca irdelenir, olup olmayacağına karar verilir."

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin seçimlere müstakil olarak gideceğine yönelik yorumlara ilişkin, "İttifak ve işbirliği olunca İYİ Parti'ye yönelen bu sorular, Cumhur İttifakı'nın üyelerine neden yönlendirilmiyor?" dedi.

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