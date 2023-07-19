Erdoğan: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Birleşik Arap Emirlikleri ile) İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 19:07, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz.
(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."