Erdoğan: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartacağız

(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

"(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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