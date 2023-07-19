Saldırıya uğrayan İtalyan şef Danilo Zanna'dan açıklama

İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. Danilo Zanna, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.