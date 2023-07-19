O ilçede ekmeğin hem gramajı düştü hem de zamlandı

Böylelikle daha önce 10 TL'den satılan 400 gram ekmekte, 130 gram azalma olacak. Alınan kararlar Cumartesi gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.

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