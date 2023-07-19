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O ilçede ekmeğin hem gramajı düştü hem de zamlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ekmek gramajı düşürülerek satılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2023 20:32, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2023 20:34
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O ilçede ekmeğin hem gramajı düştü hem de zamlandı

Kdz. Ereğli ilçesinde 200 gram 5 TL, 400 gramı da 10 TL'den satılan ekmeğin gramajı düşürülerek fiyatı yükseltilecek.

Fırıncıların zam talebi üzerine toplanan Zonguldak Esnaf Odaları Birliği, yapılan görüşmeler neticesinde, Kdz. Ereğli'de 270 gram ekmeğin 10 liradan satılmasını karara bağladı.

Böylelikle daha önce 10 TL'den satılan 400 gram ekmekte, 130 gram azalma olacak. Alınan kararlar Cumartesi gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.

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