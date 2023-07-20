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20 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

20 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 00:02, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 00:04
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20 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Malatya/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya ve Elazığ'da valiliklere ziyarette bulunacak. Valilikte Elazığ İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılacak Tekin, belediyeyi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ve Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Yaz Okulunu ziyaret edecek.

(Malatya/09.30/Elazığ/12.00-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da valilik ve konteyner kenti ziyaret edip Merkez Spor Salonu'nda ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/11.45/15.00)

2- TMOK'un düzenlediği Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde düzenlenecek basın toplantısı ile duyurulacak.

(İstanbul/11.00)

3- Fransa Bisiklet Turu'na Moutiers-Bourg en Bresse arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

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