BİLSEM Bireysel Değerlendirme, Telafi Uygulamaları takvimi yayınlandı

Bireysel değerlendirme uygulamalarının önceden belirtilen tarihlerde yetiştirilemediği ayrıca belirtilen tarihlerde randevu oluşturulmuş olup okul ve ilçe kaynaklı olarak giriş belgesi teslim edilemeyen, nakil ve sağlık problemleri gibi çeşitli nedenlerle uygulamaya katılamayan öğrencilerin yeniden randevu düzenlenmesi talepleri sözlü ve yazılı olarak Bakanlığımıza iletilmektedir.

Bu doğrultuda bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin çalışma takvimi ve planlamalar birlikte değerlendirildiğinde;

a) Müzik yetenek alanında 81 ilimizde resmi başvurusu olan öğrencilerin 24 Temmuz 2023 tarihinde,

b) Resim yetenek alanında 81 ilimizde resmi başvurusu olan öğrencilerin 22-23 Temmuz 2023 tarihinde telafi uygulamalarına alınmasına yönelik gerekli randevular oluşturulacaktır. (Resim yetenek alanında telafi randevuları oluşturulurken öğrenci sayısı her sınıf düzeyinde 10'un altında ise bütün sınıf düzeyleri tek gün sabah oturumuna yerleştirilebilecektir.)

Genel zihinsel yetenek alanında ise depremden etkilenen on il ve bu illerden nakil giden öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamasına ait iş ve işlemleri ekte yer alan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

İşte o talimat ve takvim;

Ahmet KANDEMİR