YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 07:05, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 09:09
17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI