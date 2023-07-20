İnşaat alanına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bora ve araçta bulunan Onur Karaorman ile Serdar Sezgin (20) otomobilde sıkıştı.

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